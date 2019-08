DIRECT. La France a "une part de complicité" dans la déforestation de l'Amazonie, reconnaît Emmanuel Macron sur France 2

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: "Le pire a été évité", estime Emmanuel Macron, qui souligne qu'il n'y a pas eu de tué lors du mouvement des "gilets jaunes".

: "Tout au long de cette période, la violence était telle qu'il n'était pas possible de dire 'on arrête les LBD'... Et on n'aurait peut-être pas pu contenir les gens qui voulaient brûler des préfectures."

: "Il faut rappeler ce que nous avons vécu (...) des scènes de violence extrême contre les forces de l'ordre, des journalistes, des citoyens, des commerces, des symboles de la République. (...) La première chose inacceptable, c'est la violence. Le premier travail, ça a été de changer la doctrine du maintien de l'ordre, pour mieux contenir les choses."



Emmanuel Macron est interrogé sur sa remarque du bilan des victimes lors du mouvement des "gilets jaunes" après sa remarque suivant son entretien avec Vladimir Poutine il y a une semaine.

: "Nous on veut un accord qui nous protège [après le Brexit]. Sans ça, par la Grande Bretagne [si on suit ce que veut Boris Johnson] n'importe quel bien peut arriver dans l'Union Européenne." Comme un produit à base d'OGM, par exemple.

: Emmanuel Macron "promet" que le Brexit n'a pas été abordé lors du sommet, mais uniquement lors de la venue de Boris Johnson à Paris jeudi.

: #G7 "Ce n'est pas moi qui ait changé, c'est [Bolsonaro] qui n'a pas respecté sa parole. En l'état, je ne signerai pas le texte [de l'accord avec le Mercosur]."



: "Le texte [de l'accord avec le Mercosur] doit être retravaillé. (...) Je n'avais jamais donné mon accord complet."



Emmanuel Macron compare avec le Ceta, le traité de libre-échange avec le Canada, où les pays sont rentrés dans le texte pour l'améliorer.

: Sur l'accord avec les pays du Mercosur, Emmanuel Macron explique sur France 2 pourquoi il avait d'abord signé le texte : "La France a été la plus dure [dans la négociation], et c'est souvent le cas, pour protéger notre agriculture et le climat. On a aussi mis des clauses de sauvegarde : si ça déséquilibre notre agriculture, on n'applique plus."

: "Le soja, on en a besoin en Europe, notamment pour nourrir les animaux. Nous n'en avons pas. C'est le fruit d'un vieil équilibre conclu dans les années 1960 entre l'Europe et les Etats-Unis", souligne Emmanuel Macron. "Nous devons recréer la souveraineté protéinique de l'Europe."

: Emmanuel Macron souligne que Jair Bolsonaro a encouragé des programmes de déforestation, et les feux se sont multipliés (+90% selon le président français). Confronté à la question du soja brésilien, massivement importé par la France, Emmanuel Macron a reconnu : "On a une part de complicité."

: "La forêt amazonienne nous aide à absorber les émissions de CO2. Et en brûlant, elle libère tout le CO2 qu'elle avait accumulé. Il y a 9 pays en Amazonie, dont la France. Chaque pays est concerné, mais compte tenu de l'enjeu, nous sommes tous concernés dans l'ensemble de la planète."

: "Je me dois d'être respectueux envers mes homologues. (...) Je distingue les peuples des dirigeants. Le Brésil est un grand peuple, un grand pays. L'attitude de Jair Bolsonaro n'est pas digne d'un dirigeant. Je ferai cela, les Français auraient honte."



Le président de la République ne tombe pas dans l'invective face à son homologue brésilien, qui s'est moqué de Brigitte Macron sur Facebook.





: "Je n'ai pas fait une déclaration de 15 pages que personne n'a lu et que je n'ai pas écrite. On a écrit une page sur tout ce sur quoi on était d'accord."



Lors du précédent sommet, Donald Trump avait désavoué la déclaration finale en un tweet. Emmanuel Macron se veut confiant pour cette édition, vu que le président américain a contribué à la rédaction.

: "Donald Trump doit toujours garder [une marge de manœuvre sur les vins français]. Tant qu'il n'a pas obtenu d'accord, il ne peut pas dire qu'il ne le fera pas."



Le président est revenu sur la boutade évasive de Donald Trump, qui a assuré que son épouse "adore le vin français" sans promettre de ne pas les taxer à l'importation.

: Le président reconnaît que les discussions entre les Etats-Unis et la Chine n'ont pas produit de résultats spectaculaires, alors que le spectre de la guerre commercial pointe.

: "C'est quoi un sommet utile ?" Emmanuel Macron se félicite d'un sommet de "discussions ouvertes entre les sept plus grands pays industrialisés qui partagent des valeurs démocratiques". "Je peux dire qu'on a parlé de tout", poursuit le président, qui se réjouit que les leaders mondiaux n'aient pas "anônné des fiches de notes".







: "Pas un coup de poker [d'inviter le ministre iranien] mais c'est le rôle de la France de faire des médiations."



: "On n'a pas eu la même stratégie avec le président Trump. Nous sommes restés dans l'accord, lui a dit 'ça ne me suffit pas' et il a appliqué des sanctions contre l'Iran. (...) On est à un point de rupture. Si on continue comme ça, les Iraniens vont encore plus sortir du traité, et continuer à enrichir de l'uranium".



Emmanuel Macron explique la stratégie de la France pour "éviter l'embrasement". "Je ne veux pas qu'il y ait cette escalade. On teste des idées, et on voit ce qui marche. (...) On essaie d'arriver à un accord. On y est pas, mais on a réussi à faire baisser la pression."

: "[La venue du ministre iranien], ce n'était pas un coup de poker, mais c'était notre rôle d'essayer."



Première question d'Anne-Sophie Lapix sur l'Iran. Le président de la République explique avoir invité le ministre après une première rencontre avec Donald Trump. "La France essaie de faire de la médiation. Le général de Gaulle disait que la diplomatie, c'était de faire tenir ensemble des vitres brisées."

