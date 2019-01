Taxer les géants du numérique : cinq questions sur le projet du gouvernement

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé dimanche dans "Le JDD" qu'un projet de loi visant à taxer les géants du numérique (les Gafa) en France serait présenté "d'ici à fin février".

Le projet de taxer davantage Google, Facebook et d'autres géants du numérique se précise. Dimanche 20 janvier, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé dans un entretien au Journal du dimanche qu'un projet de loi en ce sens serait présenté "en Conseil des ministres d'ici à fin février", et entrerait en vigueur "dès cette année". "Il s'agit d'un enjeu majeur du XXIe siècle et d'une question de justice et d'efficacité", a-t-il défendu.

Avec cette annonce, Bruno Le Maire confirme ainsi son intention, déjà évoquée en décembre, de taxer les multinationales du numérique à l'échelle française, sans attendre la mise en place d'une taxation de ces sociétés au niveau européen. En quoi consisterait cette taxe ? Pourquoi l'Etat veut-il imposer davantage ces entreprises, et qu'est-il prévu au niveau européen ? Eléments de réponse.

1 Pourquoi taxer les géants du numérique ?

Cette proposition de taxer davantage les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) et autres multinationales du web en France est "un objectif de justice", estime Bruno Le Maire. "Personne ne peut accepter que les géants du numérique soient taxés 14 points de moins que les entreprises françaises, en particulier que nos PME", insiste-t-il.

A l'heure actuelle, au sein de l'Union européenne, ces entreprises ont la possibilité de déclarer l'intégralité de leurs revenus européens dans un seul Etat membre. Beaucoup le font dans des pays à plus faible taxation, tels que l'Irlande – où se trouvent les sièges sociaux européens d'Apple, de Facebook et de Google – et les Pays-Bas. D'après Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence, les sociétés du numérique paient environ 9% d'impôts, contre 23% en moyenne pour les autres entreprises.

2 Comment les Gafa seront-ils taxés en France ?

Selon Bruno Le Maire, cette taxe "sera applicable [rétroactivement] à compter du 1er janvier 2019", "et son taux sera modulé en fonction du chiffre d'affaires avec un maximum de 5%". Toujours d'après le ministre, "elle devrait rapporter environ 500 millions d'euros".

Les chiffres d'affaires pourraient ne pas être les seuls revenus taxés. En décembre, Bruno Le Maire a annoncé que cette taxe s'étendrait "aux revenus publicitaires, aux plateformes et à la revente de données personnelles".

Les entreprises du numérique concernées sont celles dont le chiffre d'affaires est "supérieur à 750 millions d'euros" à l'échelle mondiale et à "25 millions d'euros en France". "Si ces deux critères ne sont pas réunis, elles ne seront pas imposées", a assuré Bruno Le Maire.

3 Qu'est-il prévu au niveau européen ?

La Commission européenne a présenté il y a près d'un an, en mars 2018, un projet de taxation des géants du numérique en Europe. Elle propose tout d'abord une "nouvelle norme légale", "la présence numérique", qui permettra de taxer une entreprise même en l'absence de présence physique dans un pays, explique le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, dans Le Figaro (article payant). "On considérera qu'une plate-forme a une présence imposable dans un Etat si elle remplit dans l'année l'un des trois critères suivants : sept millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 utilisateurs ou 3 000 contrats ou comptes créés."

La commission propose également une taxe "provisoire" de 3% sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, prélevée "sur une base déclarative", "jusqu'à ce que se mette en place l'imposition des profits du numérique", poursuit Pierre Moscovici dans Le Figaro. Objectif : taxer les revenus échappant aujourd'hui totalement à l'impôt, tels que "les données privées revendues à des fins publicitaires" ou "les activités de 'place de marché'", dès lors qu'une société numérique facilite des transactions entre ses utilisateurs. Selon lui, "une centaine d'entreprises sont concernées, américaines certes, mais aussi européennes et asiatiques".

Certains des revenus de ces géants du numérique ne seront pas concernés par cette taxation, a précisé le commissaire européen. Les revenus d'Amazon déjà soumis à la TVA – la vente de marchandises passant par des entrepôts européens – sortent ainsi du périmètre de ce projet de taxe.

4 Ce projet de taxe européenne verra-t-il le jour ?

Bruno Le Maire se veut optimiste. La France soutient la proposition de Pierre Moscovici. Mais "il reste quelques pays hésitants", reconnaît le ministre de l'Economie et des Finances. "Je suis convaincu qu'un accord est maintenant à portée de main d'ici à la fin mars, explique-t-il. A quelques mois des élections européennes, nos citoyens ne comprendraient pas que nous renoncions."

Pourtant, plusieurs membres de l'UE s'opposent ouvertement à l'instauration d'une telle taxe. L'Irlande, qui accueille plusieurs sièges sociaux européens de Gafa, a dit non à une taxe de 3% du chiffre d'affaires de ces géants du numérique, créateurs d'emplois et d'activité sur son territoire. Le Danemark et la Suède ont également critiqué ce projet. L'Allemagne, si elle se montre plus encline à un compromis, craint quant à elle des sanctions américaines à l'encontre de son industrie automobile si les Gafa étaient davantage taxés. Ces réticences ont même entraîné Bruno Le Maire à faire quelque peu marche arrière en novembre, en acceptant l'entrée en vigueur de cette taxe européenne à fin 2020, relate La Tribune.

"Cette taxe est toujours sur la table. Je ne renonce pas", a déclaré Pierre Moscovici en décembre, après l'annonce du projet de taxe française. Interrogé par CNews, le ministre de l'Economie allemand, Peter Altmaier, a également dit souhaiter "arriver à une solution conjointe d'ici l'été".

5 Des pays taxent-ils déjà les Gafa ?

Parmi les pays européens, l'Autriche s'est engagée fin décembre à mettre en place une taxe sur les géants du numérique, à l'image de la France. "Outre une disposition au niveau de l'Union européenne, nous agirons également au niveau national", a annoncé le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, dans un communiqué.

Le Royaume-Uni a de son côté annoncé au mois d'octobre l'entrée en vigueur avant 2020 d'une taxation similaire, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires global dépasserait les 500 millions de livres (566 millions d'euros), rapportent Les Echos.

D'autres initiatives ont émergé, comme à Singapour et en Espagne. Le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez a adopté vendredi un projet de loi visant à créer une taxe de 3% sur les revenus de certaines activités de ces grandes entreprises du numérique. Mais son vote est incertain, le gouvernement n'ayant pas la majorité au Parlement.