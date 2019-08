On vous résume la passe d'armes entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro sur l'Amazonie

Les incendies dévastateurs ont fait réagir Emmanuel Macron, qui a tweeté : "L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale." Ce qui n'a pas plu au président brésilien.

Coup de chaud sur les relations franco-brésiliennes. Réagissant aux incendies qui ravagent la forêt amazonienne, le président français Emmanuel Macron a lancé un cri d'alarme sur Twitter, jeudi 22 août. Une mise en garde qui n'a pas été du goût du président brésilien Jair Bolsonaro. Depuis, la pression monte entre les deux chefs d'Etat. Franceinfo revient sur cette escalade verbale franco-brésilienne, qui frôle la crise diplomatique.

Acte 1. "C'est une crise internationale", affirme Emmanuel Macron

Tout commence par un tweet publié par Emmanuel Macron, jeudi 22 août. "Notre maison brûle. Littéralement", écrit-il, en français et en anglais, s'inspirant d'une formule prononcée par Jacques Chirac lors du sommet de la Terre à Johannesbourg (Afrique du Sud) en 2002. Et d'ajouter : "C'est une crise internationale." A quelques heures du lancement du G7 à Biarritz, le chef de l'Etat français appelle ses homologues étrangers à "parler de cette urgence".

Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. #ActForTheAmazon pic.twitter.com/Og2SHvpR1P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Peu avant cette déclaration, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, avait livré ses préoccupations sur la situation amazonienne. "En pleine crise climatique mondiale, nous ne pouvons accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité", a-t-il écrit. Une pétition pour "stopper l'incendie" a par ailleurs récolté près de 3 millions de signatures.

Acte 2. Jair Bolsonaro reproche à Emmanuel Macron une "mentalité colonialiste"

Il n'en faut pas plus pour faire réagir Jair Bolsonaro, qui n'apprécie pas le ton du tweet d'Emmanuel Macron. Selon le dirigeant brésilien, le président français fait preuve d'une "mentalité colonialiste dépassée au XXIe siècle" avec cette "interférence". Choisissant également la voix du réseau social Twitter, Jair Bolsonaro indique qu'Emmanuel Macron "instrumentalise une question intérieure au Brésil et aux autres pays amazoniens". "Le ton sensationnaliste avec lequel il se réfère à l'Amazonie (faisant même appel à de fausses photos) ne contribue en rien à régler le problème." Le président brésilien pointe effectivement une erreur dans le tweet d'Emmanuel Macron, qui était illustré par une photo d'incendie en Amazonie datant du début des années 2000 et non de 2019, comme le relate Libération.

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

Dans un deuxième tweet adressé à Emmanuel Macron, le président d'extrême droite se veut plus diplomate : "Le gouvernement brésilien reste ouvert au dialogue, sur la base de faits objectifs et du respect mutuel." Selon Jair Bolsonaro, les incendies sont "criminels" et auraient été allumés par des ONG qui souhaitent "attirer l'attention" sur la suspension par Brasilia des subventions à la préservation de l'Amazonie.

Acte 3. Emmanuel Macron s'oppose à l'accord UE-Mercosur

Emmanuel Macron ne se satisfait pas de cette réponse. Le président français, estimant que Jair Bolsonaro a "menti" sur ses engagements pour l'environnement, annonce, vendredi 23 août, que la France s'oppose au traité de libre-échange UE-Mercosur. Cet accord commercial devait être signé par l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud (le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay), au terme de près de vingt ans de tractations. Il est très critiqué, notamment par le secteur agricole et les écologistes.

"Compte tenu de l'attitude du Brésil ces dernières semaines, le président de la République ne peut que constater que le président Bolsonaro lui a menti lors du Sommet (du G20) d'Osaka [les 28 et 29 juin], a ainsi déclaré l'Elysée. Les décisions et propos du Brésil ces dernières semaines montrent bien que le président Bolsonaro a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s’engager en matière de biodiversité", a ajouté la présidence. "Dans ces conditions, la France s’oppose à l’accord Mercosur en l’état." Et la question brésilienne pourrait s'inviter au sommet du G7, qui débute samedi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).