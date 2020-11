Election américaine : devant la Maison-Blanche, des partisans de Donald Trump dénoncent encore un "vol" électoral

Le rassemblement ressemble à un vaste baroud d'honneur. Parmi ces milliers de partisans de Donald Trump, venus dénoncer un "vol" électoral devant la Maison-Blanche, Julie, qui a roulé toute la nuit pour venir du Texas. Elle assure que pour l'heure, rien n'est joué, que Joe Biden n'a pas gagné l'élection présidentielle américaine. "Il n'y a pas de transition, jure-t-elle. Les médias disent qu'il a gagné, pas le collège électoral. Rien n'est certifié. Le bien triomphe toujours du mal et Dieu est de son côté. Lisez la Bible, les gars !"

Au moins 10 000 personnes se sont rassemblées sur la Freedom Plaza, à quelques encablures de la Maison Blanche. Dan et sa femme Doria s'en remettent aussi à Dieu et à la Cour suprême, qui finira par trancher en faveur de Donald Trump, ils en sont convaincus. Les résultats de tous les Etats ont désormais été annoncés et Joe Biden a remporté 306 grands électeurs, contre 232 au président sortant. Un recomptage des votes doit avoir lieu en Géorgie, où l'écart est très faible entre les deux candidats, mais son issue ne changera rien au résultat final : Joe Biden dispose, quoi qu'il arrive dans cet Etat, des 270 grands électeurs. Donald Trump, lui, continue à entretenir la confusion sur ses intentions. Et s'il n'est pas réélu cette fois, Dan et Doria seront au rendez vous dans quatre ans. "On prie pour lui, tous les jours, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse régler ça, on espère."

S'il est de nouveau candidat en 2024, je voterai pour lui, mais je pense que Dieu va déjà s'occuper de cette élection. Dan, partisan de Donald Trump à franceinfo

Un peu plus loin, on retrouve un autre sauveur. "Captain America !", lance Brian, tout sourire, en costume de super héros, bouclier, masque et faux muscles. "C'est pour soutenir mon pays, mon président !, explique-t-il. Le président Trump, c'est Captain America, il ne veut que le meilleur pour ce pays. Je ne pense pas qu'il ait perdu les élections. On verra ça ici en janvier, sur les marches du Capitole, j'espère. On verra ce qui se passera !" Brian lève les épaules dans son déguisement un peu trop petit, pas très convaincu lui même parce qu'il vient de dire.