Election américaine : comment expliquer la "remontada" des démocrates après des premiers résultats favorables aux républicains ?

Une nuit rouge et une matinée qui vire au bleu. Mercredi 4 novembre, le camp de Joe Biden semble avoir retrouvé de l'espoir pour une victoire à l'élection présidentielle américaine, après une première phase plus favorable aux partisans de Donald Trump. Ainsi, plusieurs Etats décisifs ont vu leurs courbes se rapprocher, voir se croiser au fil des heures. C'est le cas notamment dans le Michigan, le Wisonsin et le Nevada, où les démocrates sont repassés devant les républicains dans la journée.

Cette évolution des résultats a suscité l'ire du président des Etats-Unis, qui a mis en doute la sincérité des derniers bulletins dépouillés, sur Twitter. Pourtant, ce "red mirage" ("mirage rouge") dans la nuit, suivi d'un "blue shift" ("décalage vers le bleu") la journée suivante, avait été anticipé par de nombreux observateurs. Franceinfo vous explique ce phénomène qui pourrait faire basculer l'élection.

Des votes par correspondance très nombreux cette année

La vague de vote par correspondance a bien eu lieu aux Etats-Unis. En raison de la pandémie de coronavirus, quelque 63,9 millions d'électeurs américains ont décidé de ne pas se rendre en personne aux bureaux de vote, mais ont préféré envoyer leur bulletin par la poste. Il faut dire que de très nombreux Etats avaient ouvert et élargi la possibilité de ce vote à distance. Ce record absolu de votes par correspondance, qui représentent environ 40% de tous les bulletins de vote enregistrés, aura donc un poids énorme dans les résultats finaux.

Des votes comptabilisés très tardivement ...

Cet afflux de vote par correspondance a provoqué quelques embouteillages dans certains Etats. D'autant que dans plusieurs "Swing states" comme la Pennsylvanie, le Winsconsin et le Michigan, le comptage des votes reçus par correspondance n'a pu commencer que le 3 novembre. Dans certains Etats, il devrait donc s'étaler sur plusieurs jours après l'élection.

Ouvrir les enveloppes et scanner ces bulletins prennent beaucoup de temps. A Philadelphie (Pennsylvanie)par exemple, seuls 76 000 des 350 000 bulletins de vote par correspondance ont été traités dans les premières 14 heures dépouillement. Les résultats définitifs ne devraient être ainsi connus que jeudi 5 novembre, selon les autorités, citées par le New York Times.

Ces délais ne sont pas une surprise : ce sont les législateurs de ces Etats, majoritairement républicains, qui ont imposé ces règles restrictives, empêchant un comptage anticipé des votes par correspondance comme cela se pratique dans de nombreuses autres circonscriptions.

Et ce n'est pas fini ! Ces délais pourraient être encore rallongés si la justice s'en mêle. En Pennsylvanie par exemple, la cour suprême avait déjà été saisie par les républicains pour empêcher le décompte des bulletins postés avant mardi soir mais qui arriveraient dans les trois jours suivant l'élection. La haute juridiction avait refusé de se prononcer en urgence mais, si le résultat est serré, elle devra examiner le fond du dossier et dire s'il faut invalider ou non les bulletins arrivés entre mercredi et vendredi.

... et très favorables aux démocrates

Cet afflux de vote par correspondance et leurs délais de dépouillement à rallonge semblent donc bien avoir provoqué le "blue shift" de ce mercredi 4 novembre. Et cela pour une raison simple : les votes par correspondance sont très majoritairement favorables aux démocrates.

Ainsi, si Donald Trump avait plus de 500 000 voix de plus que son rival en Pennsylvanie mercredi en début d'après-midi, cette avance pourrait vite fondre après la prise en compte de bulletins envoyés par courrier. Ceux déjà comptés étaient à 78% pour Joe Biden !

Encore une fois, cela était attendu : pendant toute la campagne, les équipes de Biden n'ont pas ménagé leurs efforts pour favoriser le vote par correspondance. A l'inverse, du côté de Trump, tout était fait pour dissuader les électeurs d'utiliser ce mode de scrutin, accusé sans fondement d'être favorable à la fraude, et lui préférant le vote anticipé en personne. Ce décalage des résultats en faveur des démocrates laisse ainsi la porte ouverte à de nombreux recours des républicains, qui ont déjà commencé au lendemain de l'élection.