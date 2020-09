Débat Trump-Biden : un des candidats est-il sorti gagnant ?

Après le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden organisé mardi 29 septembre à Cleveland, aux États-Unis, pour la journaliste de France 2 Agnès Vahramian, c'est "avantage Biden, mais pas par KO". En effet, selon la correspondante de France Télévisions à Washington, "la victoire est toute relative". L'Amérique scrutait pour savoir si le candidat démocrate allait tenir face au cogneur Donald Trump, et il a tenu, même s'il a cédé aux insultes. "La barre n'était pas placée très haut" par le président américain.



69 % des Américains déçus et agacés de ce spectacle

Pour Donald Trump, "seuls ses partisans trouvent qu'il l'a emporté". Selon Agnès Vahramian, "ils l'ont trouvé plus combatif qu'agressif, mais sincèrement, le président américain a été tendu et très énervé, même s'il a eu de très bonnes réparties". Ce débat est en tous les cas à l'image de l'Amérique, divisé et fracturé. Pour la journaliste de France 2, il ne va pas faire bouger les lignes et les Américains en sont sortis épuisés. Mercredi 30 septembre, "ils sont 69 % à se dire déçus et agacés de ce spectacle".

