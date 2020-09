DIRECT. Présidentielle américaine : regardez et commentez avec nous le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETATS_UNIS

• A un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle, Donald Trump et son rival démocrate, Joe Biden, s'affrontent lors d'un premier débat particulièrement attendu. Voici cinq choses à savoir avant cet événement, à suivre dans ce direct à partir de 3 heures du matin.





Les députés britanniques ont approuvé un projet de loi controversé du gouvernement de Boris Johnson, lequel propose de revenir en partie sur l'accord de Brexit signé fin 2019 par le Royaume-Uni et l'Union européenne.





Le principal suspect de l'attaque à Paris a été mis en examen pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste", annonce le parquet national antiterroriste. Il est également mis en examen pour "association de malfaiteurs" terroriste.



Les premiers examens réalisés sur la dépouille de Victorine Dartois n'ont pas permis de faire la lumière sur les causes de la mort de la jeune fille de 18 ans.

: Alors que Donald Trump et Joe Biden se retrouvent cette nuit pour un premier débat, la plupart des Américains ont déjà fait leur choix au sujet de leur futur président. Les Etats-Unis n'ont jamais été autant divisés, comme le montre l'exemple de Parkside, en Pennsylvanie.



: Les règles de vote aux Etats-Unis varient d'un Etat à l'autre et souvent d'un comté à l'autre, mais au Texas, où sont basés les astronautes américains, une loi a été adoptée en 1997 pour explicitement prévoir la procédure de vote depuis l'espace.

: Quatre astronautes américains vont rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) et pourront voter depuis là-haut pour l'élection présidentielle du 3 novembre. Les autorités électorales de la région de Houston, où se trouve le centre spatial Johnson, ont créé des bulletins de vote électroniques et cryptés qui sont envoyés via la Nasa. Par e-mail, les astronautes reçoivent aussi des identifiants uniques leur permettant d'accéder au bulletin, de le remplir et de le renvoyer sur Terre. L'équipage devra remplir l'adresse suivante : "orbite terrestre basse".

: L'ancien homme d'affaires n'a ainsi payé que 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016 et 2017, et il n'a versé aucun impôt sur le revenu lors de dix des quinze dernières années en dépit des 427,4 millions de dollars qu'il a perçus au cours de l'année 2018 pour son émission de télé-réalité et d'autres contrats de parrainage et accords de licence.

: A quelques heures de son premier débat face à Donald Trump, Joe Biden a rendu public son avis d'imposition (en anglais) pour l'année dernière, indiquant que son épouse et lui avaient versé près de 300 000 dollars au fisc. Donald Trump est sur la défensive depuis que le New York Times a révélé que le président sortant avait payé des montants extrêmement faibles en impôts sur le revenu ces dernières années, en déclarant de lourdes pertes pour ses entreprises.