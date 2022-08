Nancy Pelosi à Taïwan : "un prétexte qui a été saisi par la Chine" pour procéder à ses vastes exercices militaires, juge un spécialiste

Des navires de guerre chinois ont de nouveau encerclé Taïwan ce dimanche 7 août. Après la visite surprise de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi à Taïpei mardi 2 août, le gouvernement chinois, qui considère ce territoire comme l'une de ses provinces, a réagi vivement en organisant de grandes manœuvres militaires autour de l'île, les plus importantes de son histoire. En envoyant des navires de guerre, des avions de chasse et des missiles balistiques, Pékin se sert avant tout de cette visite comme d'un "prétexte pour procéder à ses manœuvres", analyse Patrick Martin-Genier, enseignant à Science Po et à l’Inalco.

>> Taïwan : on vous explique pourquoi la visite de Nancy Pelosi crispe les relations entre la Chine et les Etats-Unis

La visite de Nancy Pelosi est-elle à l’origine des manœuvres militaires chinoises autour de l’île de Taïwan ?

Non, je pense que c'était un prétexte. Mais le timing n'était pas forcément très bon parce qu'en réalité, Nancy Pelosi s'est déplacée, non pas en tant que présidente de la Chambre des représentants, mais en tant que troisième personnage de l'Etat, susceptible éventuellement d'accéder à la présidence des Etats-Unis. Par ailleurs, il y a des élections de mi-mandat au mois de novembre. Elle a peur de perdre son siège de présidente de la Chambre des représentants. Ce qui fait que même aux Etats-Unis, mais également au Japon, en Corée du Sud, beaucoup de dirigeants ont estimé que le moment n'était pas le meilleur. Mais bien évidemment, un prétexte qui a été saisi par la Chine pour procéder à ces manœuvres.

Une visite de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan critiquée par Jean-Luc Mélenchon. Le leader de La France insoumise a indiqué sur son blog que la venue de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis constituait "une provocation", alors qu'"il n'y a qu'une seule Chine", qui "siège parmi les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU". Des propos qui ont divisé la gauche française. Que pensez-vous de cette polémique ?

Je ne comprends pas bien ce qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne fait que réitérer la position traditionnelle française, d’une seule Chine. On semble en réalité voir dans les propos de Jean-Luc Mélenchon un responsable politique qui prendrait fait et cause pour le discours et la stratégie de la République populaire de Chine. Au final, on lui reproche son parti pris anti-américain et son parti-pris pour la République populaire de Chine.