Taïwan : ce que l'on sait des exercices militaires menés par la Chine au large de l'île

En réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a lancé, jeudi 4 août, comme elle l'avait promis, des exercices militaires au large de l'île. Franceinfo revient sur ces manœuvres, les plus grandes menées par Pékin aux alentours de Taïwan, et qui doivent prendre fin dimanche.

>> Suivez les tensions entre Taïwan et la Chine dans notre direct

Des moyens terrestres, maritimes et aériens

Ces exercices militaires visent à simuler un "blocus" de l'île et incluent "l'assaut de cibles en mer, la frappe de cibles au sol et le contrôle de l'espace aérien", selon l'agence officielle Chine nouvelle. D'après le journal chinois Global Times (en anglais), des forces terrestres, maritimes et aériennes doivent participer aux manœuvres. Le quotidien d'Etat affirme que des avions de chasse J-20 et des missiles hypersoniques DF-17 ont pris part à ces opérations. Cinq hélicoptères ont aussi été aperçus par des reporters de l'AFP lors du début des exercices.

Des tirs de missiles de type Dongfeng

Pékin avait affirmé que des "tirs à munitions réelles à longue portée" seraient effectués dans le détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine continentale. Les manœuvres, qui ont débuté jeudi à 6 heures (heure de Paris), ont en effet inclus "des tirs de missiles conventionnels", d'après Shi Yi, un porte-parole de l'armée chinoise. "Tous les missiles ont atteint leur cible avec précision", a-t-il souligné dans un communiqué.

Condamnant des "actions irrationnelles qui minent la paix régionale", le ministère taïwanais de la Défense a confirmé que l'armée chinoise avait tiré "11 missiles" balistiques de type Dongfeng "dans les eaux au nord, au sud et à l'est de Taïwan". L'armée taïwanaise n'a pas confirmé l'endroit précis où les missiles ont atterri ni s'ils ont survolé l'île.

Depuis Pingtan, une île chinoise située près des manœuvres en cours, des journalistes de l'AFP ont vu plusieurs projectiles s'envoler dans le ciel après des détonations, laissant derrière eux des panaches de fumée blanche.

Des opérations à seulement 20 km du littoral

Le commandement chinois a annoncé des "exercices navals et aériens conjoints dans les espaces maritimes et aériens du nord, du sud-ouest et du sud-est" de l'île. Six zones maritimes tout autour de Taïwan sont concernées. Elles se situent au niveau de routes commerciales très fréquentées. A certains endroits, les opérations chinoises s'approcheront à 20 kilomètres du littoral de Taïwan, selon les coordonnées communiquées par l'armée. France 24 liste les zones concernées sur cette carte (en anglais).

#Chinese military exercises will be undertaken as close as 20 kilometres off #Taiwan's coast, meaning they will be visible from the shore.



Below is a map detailing the locations of the planned #military drills ⤵️ pic.twitter.com/uXVwTSZiW4 — FRANCE 24 English (@France24_en) August 3, 2022

"Certaines des manœuvres de la Chine empiètent sur les eaux territoriales de Taïwan", a déclaré mercredi le porte-parole du ministère, Sun Li-fang, lors d'une conférence de presse.

Des menaces en cas de réponse de Taïwan

Pour Pékin, ces manœuvres sont "une mesure nécessaire et légitime" après la visite à Taipai de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis. "Ce sont les Etats-Unis qui sont les provocateurs. La Chine est en situation de légitime défense", a assuré à la presse Hua Chunying, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

La Chine n'a toutefois aucune envie que la situation dégénère, d'après les experts interrogés par l'AFP. "Si les forces taïwanaises viennent volontairement au contact et viennent à tirer accidentellement un coup de feu, [l'armée chinoise] répliquera avec vigueur et ce sera à la partie taïwanaise d'en assumer toutes les conséquences", a néanmoins averti une source militaire anonyme chinoise à l'agence de presse.