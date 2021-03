Mort de George Floyd : le procès du principal accusé Derek Chauvin retardé

Tous les regards sont tournés vers Minneapolis aux États-Unis. Lundi 8 mars devait se tenir le procès de Derek Chauvin. Le policier est le principal accusé dans l’enquête sur la mort de George Floyd qui avait entraîné des mouvements de révolte dans le pays. "À l’ouverture de ce procès, la sélection des jurés a été repoussée au moins jusqu’à demain parce qu’en fait, un juge a voulu alourdir les charges qui pesaient déjà sur Derek Chauvin. Le but, là, est de se donner un maximum de garantie, même de la part de la justice américaine, pour obtenir in-fine une condamnation de Derek Chauvin", décrypte le journaliste de France Télévisions Loïc de La Mornais, en duplex depuis Minneapolis.

Un drame qui a touché le monde entier

Le décès de George Floyd a eu un effet retentissant dans plusieurs pays. Des mouvements de révolte sont également nés autre part qu’aux États-Unis. "Cette mobilisation contre les violences policières et contre le racisme a été vraiment à l’échelle mondiale. On voit bien qu’aujourd’hui, il est difficile d’avoir des mouvements qui sont uniquement cantonnés au niveau national. L’onde de choc est rapidement au niveau mondial", estime Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l’IRIS.

