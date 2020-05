EN IMAGES. De Minneapolis aux abords de la Maison Blanche... La colère suscitée par la mort de George Floyd gagne les Etats-Unis

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues des Etats-Unis pour réclamer justice après la mort d'un Afro-américain à Minneapolis à la suite de son interpellation.

De Minneapolis, où tout a commencé, la colère suscitée par la mort de George Floyd n'en finit plus de se répandre aux quatre coins des Etats-Unis. Des milliers de personnes sont descendus dans les rues des Etats-Unis, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai, pour réclamer justice.

New York, Dallas, Houston, Washington, Las Vegas, Des Moines, Memphis, Atlanta, Portland... Et à chaque fois, les mêmes mots : "I can't breathe" ("Je n'arrive plus à respirer" en français), prononcé par cet Afro-Américain mort à la suite de son interpellation par des policiers blancs. Ville par ville, voici ce qu'il s'est passé cette nuit.

A Minneapolis, le couvre-feu bravé

Pour tenter de ramener le calme dans la ville du Minnesota, la Garde nationale a été déployée et un couvre-feu a été décrété entre vendredi soir et samedi matin. Cela n'a pas empêché les manifestants de crier de nouveau leur colère. "On s'écrase depuis bien trop longtemps. On meurt, frère, avec le genou de quelqu'un sur notre cou alors qu'on n'a rien fait (...). Alors c'est fini, on en a marre. Je veux dire, on est déjà morts, alors autant mourir pour la bonne cause, non ?", explique l'un d'eux interrogé par l'AFP. Le autorités locales rapportent qu'une "cinquantaine" de personnes ont été arrêtées.

National Guard is locking down parts of the city whil it is daylight and relatively calm. @9NewsAUS pic.twitter.com/z0MXpZn9VY — Tim Arvier (@TimArvier9) May 29, 2020

A Atlanta, le siège de la chaîne CNN ciblée

Le siège de la chaîne CNN a été la cible de jets de projectile. Des observateurs expliquent que ce n'est pas le média en tant que tel qui est visé... mais les locaux de la police qui se trouvent dans le même bâtiment. Ailleurs, dans la ville, des véhicules de patrouille de la police ont été brûlés.

It’s not just Minneapolis, we are now seeing protests in cities across the country over the death of George Floyd. This is in Atlanta as some smash the glass at our downtown CNN headquarters. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/iwJxFaUfxW — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 30, 2020

A Denver, une autoroute bloquée

Outre l’Etat du Minnesota, des manifestants ont bloqué une autoroute à Denver (Colorado). Même scène à Columbus (Ohio) et à Los Angeles.

NOW: #GeorgeFloyd protest in Denver now blocking I-25 as protest line confronts police behind me. pic.twitter.com/hedyQZsp79 — Brett #LaunchAmerica Forrest (@BrettForrest89) May 29, 2020

A Washington, des barricades autour de la Maison Blanche

Des centaines de personnes ont manifesté vendredi soir devant la Maison Blanche à Washington pour exprimer leur colère. Certains ont monté des barricades, d'autres ont brandi des pancartes barrées de slogans comme "Arrêtez de nous tuer".

Protesters tear down barricades outside the White House #GeorgeFloydprotest pic.twitter.com/uvPKGzeMGo — Evy Mages (@EvyMages) May 30, 2020

A New York, le souvenir d' Eric Garner

La mort de George Floyd rappelle celle d'Eric Garner, un homme noir décédé en 2014 à New York après avoir été asphyxié lors de son arrestation par des policiers blancs. Lui aussi avait dit "Je ne peux pas respirer". "Trop c'est trop, a réagi sa mère, Gwen Carr, vendredi soir. Il faut qu'ils arrêtent de venir dans nos quartiers et de terroriser et tuer nos jeunes".

Dans la ville, plusieurs voitures de police ont été incendiés par les manifestants. Autre scène : le chauffeur d'un bus de la ville a été acclamé par la foule.. après avoir refusé que son véhicule serve à transporter les manifestants arrêtés.

New York, The NYPD is using a bus to transfer arrested protesters at the Barclays Center. So many have been arrested.



However the bus driver refused to drive it." pic.twitter.com/9LkA5I7YeO — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) May 30, 2020

A Louisville, une journaliste visée par un tir de balles en caoutchouc d'un policier

La scène a eu lieu en direct à la télévision : un policier déployé à Louisville (Kentucky) a tiré des balles en caoutchouc sur une journaliste qui couvrait les émeutes.