DIRECT. Minneapolis, New York, Atlanta, Washington... Les manifestations gagnent plusieurs villes des Etats-Unis après la mort de George Floyd

Ce qu'il faut savoir

Aux quatre coins des Etats-Unis, les mêmes mots : "I can't breathe" ("Je n'arrive plus à respirer" en français). Cinq jours après la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, lors de son interpellation violente à Minneapolis, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des Etats-Unis pour réclamer justice, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai. Atlanta, New York, Detroit, Dallas, Houston, Las Vegas, Des Moines, Memphis, Portland, et même devant la Maison Blanche. Suivez notre direct.

L'accès à la Maison Blanche verrouillé. Des centaines de personnes ont manifesté devant la Maison Blanche à Washington en brandissant des pancartes barrées de slogans comme "Arrêtez de nous tuer" ou "La vie des Noirs compte". A New York, près d'un millier de manifestants se sont rassemblés pour fustiger la police. A Denver, une autoroute a été bloquée.

Le policier mis en cause arrêté et inculpé d'homicide involontaire. "L'ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été inculpé par le bureau du procureur du comté de Hennepin de meurtre (au 3e degré) et d'homicide involontaire", a déclaré le procureur Mike Freeman. Peu avant, le département de la Sécurité civile du Minnesota avait annoncé l'arrestation de Derek Chauvin.

Donald Trump dit avoir parlé avec la famille de George Floyd. "Je comprends la douleur", a déclaré le président américain vendredi soir. "La famille de George a droit à la justice", a-t-il ajouté. "Les habitants du Minnesota ont droit à la sécurité", a poursuivi le dirigeant américain, évoquant les trois nuits d'affrontements à Minneapolis.