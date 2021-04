Affaire George Floyd : une délibération complexe pour les jurés

Le tribunal de Minneapolis (États-Unis) a rendu son verdict mardi 20 avril. Le jury a affirmé que Derek Chauvin était coupable du meurtre de George Floyd. La décision a été particulièrement longue à prendre. Le jury devait le savoir, il était extrêmement attendu par tout un pays. Ensuite, le procès a été extrêmement éprouvant. Pendant plus de trois semaines, il y a eu tous les témoins, chargés d’émotions, qui sont venus à la barre, explique l'envoyée spéciale à Minneapolis, Agnès Vahramian, en direct mardi soir.

L’identité des jurés inconnue

Puis il y a eu la dissection de la vidéo que les jurés ont vue et revue peut-être une vingtaine de fois pendant les audiences. Ils devaient être éprouvés par tout cela. Et ils n’avaient pas le droit de parler des débats, ce n’est qu’au moment de la délibération qu’ils se sont retrouvés, 12 femmes et hommes dont on ne connaîtra jamais l’identité, a poursuivi la journaliste de France Télévisions.