Elections américaines de mi-mandat : sept Etats à suivre de près lors de ces midterms

Le Parti républicain part favori pour être majoritaire à la Chambre des représentants à l'issue de ce scrutin. Mais au Sénat, la bataille pour la majorité s'annonce serrée, et plusieurs Etats seront déterminants.

Avec quelle majorité parlementaire Joe Biden composera-t-il au cours des deux dernières années de son mandat ? La réponse interviendra à l'issue des élections de mi-mandat, mardi 8 novembre aux Etats-Unis. Les électeurs américains sont appelés aux urnes pour élire – entre autres – les 435 membres de la Chambre des représentants, renouveler 35 sénateurs sur 100, ainsi que les gouverneurs de 36 Etats sur 50.

D'après les enquêtes d'opinion, le Parti républicain est bien engagé pour obtenir une nouvelle majorité à la Chambre des représentants. Pourrait-il l'emporter au Sénat, que les démocrates ne contrôlent que grâce à la voix de la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris ? De la Pennsylvanie au Nevada, tour d'horizon des Etats qui seront particulièrement suivis au cours du scrutin – et qui pourraient déterminer son issue.

1 La Pennsylvanie

Le duel aura été particulièrement suivi au cours de la campagne pour les midterms. En Pennsylvanie, deux hommes s'affrontent pour reprendre le siège du sénateur républicain Pat Toomey. Mardi, les électeurs choisiront entre John Fetterman, lieutenant-gouverneur démocrate de Pennsylvanie, et, côté républicain, le chirurgien Mehmet Oz, connu pour l'émission télévisée sur la santé "Dr. Oz Show" et son passage dans l'émission d'Oprah Winfrey, comme le rappelle Associated Press*.

John Fetterman, qui a souffert d'un AVC il y a près de six mois, est l'ancien maire de la ville de Braddock, en banlieue de Pittsburgh. Progressiste, il affronte un candidat qui a centré sa campagne sur les questions d'inflation et de criminalité, entre autres, et qui a reçu le soutien de l'ancien président Donald Trump. Le duel sera très serré : selon les dernières projections de FiveThirtyEight*, John Fetterman recueille 46,8% des intentions de vote, contre 46,4% pour Mehmet Oz.

Les observateurs suivront aussi de près l'élection du prochain gouverneur de l'Etat, qui viendra remplacer le démocrate Tom Wolf. S'agira-t-il du démocrate Josh Shapiro, actuel procureur général de Pennsylvanie, ou du républicain Doug Mastriano, qui siège au Sénat de Pennsylvanie ? Comme le relève Business Insider*, le candidat républicain a repris l'affirmation infondée de Donald Trump selon laquelle l'élection présidentielle de 2020 avait été "volée". Ancien colonel situé à l'extrême droite, opposé au droit à l'avortement, Doug Mastriano avait également organisé des trajets en bus pour la manifestation du 6 janvier 2021 à Washington, qui a débouché sur l'assaut du Capitole, poursuit le New York Times*.

2 La Géorgie

Qui, de Brian Kemp ou de Stacey Abrams, prendra la tête de la Géorgie à l'issue des élections de mi-mandat ? Quatre ans après sa victoire, le gouverneur républicain affronte de nouveau la candidate démocrate, connue pour son travail de mobilisation de nouveaux électeurs démocrates – ce qui a joué sur la victoire de Joe Biden en 2020. Selon FiveThirtyEight*, Brian Kemp reste favori. Le New York Times* note que le gouverneur reste populaire, après des mesures telles que des revalorisations salariales pour les enseignants.

Du côté du Sénat, un face-à-face a été particulièrement suivi ces derniers mois : il oppose le sénateur démocrate Raphael Warnock, pasteur élu il y a deux ans, à l'ancien joueur de football américain Herschel Walker, républicain soutenu par Donald Trump. Ouvertement anti-IVG, le sportif est accusé par deux femmes de les avoir poussées à avorter alors qu'elles étaient enceintes de lui. Les deux candidats sont au coude-à-coude, d'après FiveThirtyEight. Si Herschel Walker l'emportait, il pourrait faire basculer le Sénat à droite.

3 L'Arizona

Une autre héritière de Donald Trump a émergé pendant la campagne, cette fois-ci pour le poste de gouverneure de l'Arizona, en remplacement du républicain Doug Ducey. Il s'agit de Kari Lake, ancienne journaliste de télévision reconvertie en fervente trumpiste contestant à son tour les résultats de 2020. Conservatrice, estimant que "Dieu ne nous a pas créés pour être les égales des hommes", Kari Lake devance désormais sa rivale démocrate Katie Hobbs, d'après FiveThirtyEight*. Ancienne travailleuse sociale, cette dernière occupe le poste de secrétaire d'Etat de l'Arizona. A ce titre, elle a veillé à protéger le dépouillement des votes des attaques en 2020, quand Kari Lake a été active dans la remise en cause de ces résultats, rappelle le New York Times*.

Pour la chambre haute, le duel entre le sénateur démocrate Mark Kelly (élu en 2020) et le républicain Blake Masters s'annonce de plus en plus serré. Mark Kelly, ancien astronaute et militaire, s'est engagé pour le contrôle du port d'armes à feu. Sa femme, l'ancienne représentante Gabrielle Giffords, avait été grièvement blessée lors d'une fusillade à Tucson. Le trumpiste Blake Masters, quant à lui, a travaillé comme directeur des opérations pour une société d'investissement dans la tech, relate France 24*.

4 Le Nevada

Elle est peut-être, comme le souligne France 24, la sénatrice démocrate la plus en difficulté à la veille des midterms. Dans le Nevada, Catherine Cortez Masto, première sénatrice d'origine hispanique, élue en 2017, affronte le républicain Adam Laxalt, un ancien procureur général de l'Etat. Ce vétéran de la guerre en Irak conteste la victoire de Joe Biden et s'insurge contre le courant "woke". Il est récemment passé légèrement en tête des intentions de vote, recueillant 46,9% contre 45,7% pour la sénatrice démocrate, d'après les dernières estimations de FiveThirtyEight*.

5 Le Wisconsin

Dans le Wisconsin, le sénateur sortant Ron Johnson affronte le lieutenant-gouverneur démocrate Mandela Barnes, dans un Etat où Joe Biden l'a emporté de très peu en 2020, note Vox*. Mandela Barnes, explique le site américain, a centré sa campagne sur des propositions économiques aidant la classe moyenne dans un contexte d'inflation. Son concurrent conservateur a quant à lui mis en avant des propositions de lutte contre la criminalité, entre autres.

6 L'Ohio

Qui remplacera le sénateur républicain de l'Ohio Rob Portman ? Le représentant démocrate Tim Ryan affrontera mardi J.D. Vance, autre candidat républicain appuyé par Trump. Cet investisseur en capital-risque, qui a tenu des propos controversés et s'est positionné franchement à droite pendant la campagne, a récemment devancé son adversaire démocrate dans les enquêtes d'opinion, alors que Tim Ryan partait favori depuis juillet, comme le montrent les projections de FiveThirtyEight*.

7 La Virginie

Plusieurs représentants démocrates modérés, dont l'élection en 2018 a permis d'avoir une majorité bleue à la chambre basse du Congrès, risquent d'être battus par des républicains dans des circonscriptions penchant vers le rouge. En Virginie notamment, trois élues démocrates, Elaine Luria, Abigail Spanberger et Jennifer Wexton, sont concernées, selon le Washington Post. Elaine Luria, membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole, et Abigail Spanberger, notamment, ont centré leur fin de campagne sur la défense de la démocratie pour espérer l'emporter, relève le New York Times*.

* Ces liens renvoient vers des pages en anglais.