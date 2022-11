États-Unis : les républicains favoris des sondages aux élections de mi-mandat

FRANCE 2

Alors que les élections de mi-mandat vont avoir lieu mardi 8 novembre aux États-Unis, le résultat résonnera bien au-delà du pays, en Europe, à Kiev, à Pékin ou encore à Moscou. Sur place, à Washington, Loïc de La Mornais donne la température. "Sur les sondages d'opinion, on voit bien que les thématiques portées par les démocrates comme le climat, la défense de l’avortement ou encore les droits civiques n’ont pas semblée porteuses et c'est plutôt la thématique du pouvoir d'achat et de l’inflation qui a profité aux républicains", explique-t-il.

Des conséquences en Europe et dans le monde

"Dans le détail, les sondages annoncent, en ce qui concerne la Chambre des représentants, c'est-à-dire l'équivalent de l’Assemblée nationale, une assez large victoire de la droite républicaine. En ce qui concerne le Sénat, qui est vraiment la chambre la plus puissante au congrès, c’est vraiment du coude-à-coude. Cela va sans doute se jouer à un siège près. Ce siège pourrait dépendre du résultat dans les États stratégiques de Pennsylvanie, du Nevada, de l'Arizona, de l’Ohio ou encore de la Georgie", poursuit-il.

"S’il y a une assez large victoire républicaine, cela aura évidemment des conséquences sur la politique de Joe Biden, qui sera un petit peu paralysé puisqu’il n'aura plus beaucoup de leviers d’action. Cela aura des conséquences pour nous, en Europe, sur le climat et sur la guerre en Ukraine", conclut-il.