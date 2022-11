DIRECT VIDEO - Midterms aux États-Unis : la revanche de Trump ? Le débat du Talk franceinfo

Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont lieu Mardi 8 novembre alors que la côte de popularité du président Biden est au plus bas. Les Américains sont appelés à renouveler l’ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.