Etats-Unis : à l'approche des élections de mi-mandat, le camp démocrate se recentre sur l'inflation

L'inflation est au plus haut depuis 40 ans aux Etats-Unis : le prix du gallon d'essence coûte encore autour de 3,80 dollars, il est monté à plus de 5 dollars avant l'été. La prix de la viande, des œufs, du lait ont augmenté de 15 à 30 %. D'après tous les sondages, à l'approche des élections de mi-mandat, les Américains veulent qu'on se préoccupe davantage de leur portefeuille que du droit à l'avortement, de l'immigration, du changement climatique ou même de la criminalité.

Le président Joe Biden en a désormais parfaitement conscience, selon Brian Dees, le directeur du Conseil économique national rattaché au président. "Nous faisons actuellement de réels progrès en matière d'économie, assure-t-il. Nous l'avons vu croître de 2,6 % au dernier trimestre."

"Les prix de l'essence baissent et le marché du travail continue d'être solide. Mais en même temps, les prix sont la question principale dans l'esprit des familles américaines. C'est la question principale pour le président aussi." Brien Dees, directeur du Conseil économique national à franceinfo

"Donc ce que le président essaie de souligner, le choix qui est clair, c'est que ces politiques sont axées sur la réduction des coûts et la baisse des prix pour les familles américaines.", explique Brian Dees.

Une question majeure pour seulement trois électeurs démocrates sur dix

Du côté des candidats, même revirement dans le discours depuis quelques semaines : l'avortement et la criminalité ont presque disparu, remplacés par l'inflation. Exemple avec le candidat démocrate au poste de gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, interrogé sur CNN. "Réduire les coûts pour les familles de Pennsylvanie, je me suis penché sur la question il y a déjà plusieurs mois et j'ai présenté un plan concret pour réduire les coûts pour les Pennsylvaniens. Ce problème ne vient peut être pas de Pennsylvanie, analyse le candidat. Mais je pense que nous devons l'aborder ici et je suis le seul candidat à proposer un plan pour y parvenir. Ce dont ils ont besoin [les Pennsylvaniens] en ce moment, c'est de plus d'argent dans leur poche. Si nous voulons stimuler la croissance économique ici, nous devons réduire les impôts et augmenter les salaires. C'est sur ça que je me concentre."

Sept électeurs républicains sur dix considèrent l'économie comme la question majeure des élections de mi-mandat. Contre à peine trois démocrates sur dix.