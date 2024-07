Élection présidentielle américaine : la démocrate Kamala Harris reçoit le soutien de Barack Obama

Alors qu'elle devrait être désignée comme la candidate du parti démocrate à l'élection présidentielle des États-Unis, Kamala Harris a reçu plusieurs soutiens ces derniers jours. Vendredi, c'est celui de l'ancien président Barack Obama, très attendu, qui a été diffusé.

Vendredi 26 juillet, Kamala Harris a enfin reçu l'appel du couple Obama, qui lui a affirmé un soutien très attendu. "Nous avons appelé pour dire que Michelle et moi, nous ne pouvions pas être plus fiers de te soutenir (...) et de faire tout ce que nous pouvons pour te permettre de gagner cette élection et de rentrer dans le bureau ovale", a déclaré l'ancien président démocrate.

Un sondage la place devant Donald Trump

Une séquence largement diffusée et relayée sur les réseaux sociaux. Jusqu'ici, l'ex-président avait laissé supposer qu'il aurait pu lui préférer un autre candidat, après le désistement de l'actuel président Joe Biden. Allyson Felix, athlète américaine médaillée sept fois aux JO, lui a aussi apporté son soutien depuis Paris. Selon un premier sondage Reuters-Ipsos, l'ancienne procureure de Californie devancerait Donald Trump de deux points dans les sondages. Elle devrait être officiellement investie par son parti le 19 août prochain.