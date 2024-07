Paris 2024 : les barrières enlevées peu à peu, les commerçants respirent mieux

L'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en pleine ville a vidé certaines rues. Samedi 27 juillet, certaines barrières ont déjà été enlevées et les commerçants se réjouissent de voir enfin les touristes.

Au lendemain de la grande fête historique qu'a été la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, vendredi 26 juillet, les équipes de chantier démontent une partie des barrières installées aux Invalides, à Paris, samedi. Aux abords du pont Alexandre-III, les riverains peuvent désormais sillonner tranquillement les rues. Entre rues désertes et QR code, de nombreux restaurateurs ont vu leur chiffre d'affaires chuter pendant la semaine écoulée.

Certains retiennent encore leur souffle

"Comparé aux derniers jours, où on avait beaucoup moins de monde à cause des rues bloquées, là on sent vraiment une nouvelle affluence qui commence à revenir", témoigne l'un d'eux, Grégoire Delhez. D'autres retiennent encore leur souffle et regrettent de voir la rue de leur commerce rester grillagée. Selon la ville, l'ensemble des structures de sécurité devraient avoir été enlevées d'ici le 28 juillet.