Johnny Depp contre Amber Heard : au terme d'un très médiatique procès, un verdict en faveur de l'acteur

C. Barbaux, P. Bouchetou

Le verdict est tombé. Mercredi 1er juin, l'actrice Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation contre son ancien époux le célèbre acteur Johnny Depp au terme d'un procès qui a déchaîné les passions outre-Atlantique.

Johnny Depp également condamné pour diffamation

Amber Heard s'était dite victime de violences conjugales dans une tribune parue en 2018. L'actrice a été condamnée à 15 millions de dollars. Pour autant, Johnny Depp ne s'en sort pas totalement indemne. L'acteur est lui aussi condamné pour diffamation, mais moins lourdement : deux millions de dollars. Amber Heard s'est dite dévastée pour la cause des femmes. Johnny Depp, lui, estime que ce jugement lui a "rendu la vie". Avec ce verdict, c'est l'épilogue d'un procès digne d'Hollywood. Larmes, joutes verbales et détails scabreux... Du grand spectacle. Pendant six semaines, l'opinion s'est rangée derrière Johnny Depp tandis qu'Amber Heard a fait l'objet d'un lynchage sur les réseaux sociaux.