Salaire minimum, aides aux petites entreprises... Joe Biden détaille son plan de soutien à l’économie américaine

Avec à ses côtés la future vice-présidente Kamala Harris, Joe Biden participait lundi 16 novembre à une table ronde qui réunit les dirigeants des grandes sociétés américaines : General Motors, GAP, Microsoft, ainsi que des représentants des syndicats, notamment du secteur automobile. À l'issue de cette réunion, le président élu a détaillé son plan à 700 milliards de dollars qu'il a baptisé "Build Back Better": "Reconstruire en mieux."

Nous allons créer trois millions d'emplois bien payés dans l'industrie, le secteur automobile, les voitures électriques et les énergies vertes. Joe Biden

Joe Biden a confirmé aussi sa volonté d'imposer un salaire minimum. ''Quinze dollars de l'heure pour tout le pays, c'est un minimum pour élever une famille, explique-t-il. C'est comme ça qu'on va reconstruire la classe moyenne !''

Mais alors que l'épidémie de coronavirus repart de plus belle aux États-Unis, Biden prévient : l'hiver sera très sombre. Aussi encourage-t-il le Congrès à adopter immédiatement un nouveau plan de soutien pour aider les travailleurs et les petites entreprises. ''Ils sont la colonne vertébrale de nos communautés, souligne le président élu des États-Unis, qui entrera en fonctions le 20 janvier prochain. Mais aujourd'hui, ils sont sur la brèche. Il y a urgence à mieux financer les villes et les localités afin que les travailleurs essentiels puissent garder leurs emplois.'' Avec la lutte contre la pandémie, l'économie reste la priorité du futur président.