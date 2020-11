Etats-Unis : Joe Biden demande un plan de soutien "immédiat" pour l'économie, fragilisée par l'épidémie de Covid-19

Prédisant un "hiver sombre", le président élu américain Joe Biden a exhorté, lundi 16 novembre, le Congrès à voter "rapidement" un nouveau plan d'aide à l'économie, toujours fragilisée par l'épidémie de Covid-19. Lors d'un discours prononcé depuis son fief de Wilmington (Delaware), le démocrate a réitéré ses principaux objectifs de campagne, notamment la création de millions d'emplois "bien payés" et d'un salaire minimum horaire à 15 dollars (contre 7,25 dollars actuellement).

"Plus de personnes risquent de mourir si on ne se coordonne pas" avec Donald Trump, a-t-il également prévenu. Le président sortant n'a toujours pas officiellement reconnu la victoire de son rival démocrate, et lui refuse l'accès aux dossiers en vue de la passation des pouvoirs. Joe Biden a notamment cité l'urgence de préparer la distribution des vaccins dès qu'ils seront disponibles. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par l'épidémie de Covid-19, avec 245 470 morts depuis l'apparition du virus sur le territoire.

Joe Biden a également réaffirmé sa volonté de mettre en place une "fiscalité équitable" pour faire payer aux grandes entreprises et aux riches une "part juste". Un contrepied à l'administration Trump qui a abaissé l'impôt sur les entreprises et celui des foyers les plus aisés.