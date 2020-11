Election américaine : Donald Trump concède sa défaite dans un tweet, avant de se raviser

Huit jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump n'a toujours pas officiellement reconnu sa défaite, mais il l'évoque de plus en plus. Au milieu d'une longue série de tweets colériques, publiés dimanche 15 novembre, le locataire de la Maison Blanche, le président a, pour la première fois, mentionné à demi-mot la victoire de Joe Biden. "Il a gagné parce que l'élection était truquée", a-t-il écrit, sans apporter la preuve de l'existence d'une fraude lors du scrutin.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Les premiers mots de son message, "il a gagné", ont retenu l'attention des internautes. Un peu plus d'une heure plus tard, face à l'avalanche de réactions suscitées par son message, Donald Trump est revenu sur ses déclarations. "[Joe Biden] a gagné uniquement aux yeux des médias à fake news", a-t-il tweeté. "L'élection était truquée", a-t-il insisté. Le républicain a également tenu à rappeler qu'il ne "concède rien" puisqu'il y a "encore du chemin à faire", selon lui.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

La plupart des recours du camp Trump ont été rejetés

En l'absence d'éléments probants accréditant l'idée de fraudes électorales massives, la plupart des recours déposés par le camp Trump ont d'ailleurs depuis été rejetés par les tribunaux. Plusieurs autorités électorales locales et nationales, dont l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), ont également contredit le président sur ses accusations de fraude.

Par ailleurs, les deux derniers Etats dans lesquels les résultats de l'élection n'avaient pas encore été annoncés, la Géorgie et la Caroline du Nord, ont été respectivement attribués vendredi à Joe Biden et Donald Trump par plusieurs grands médias américains. L'agence Associated Press, sur laquelle franceinfo s'appuie pour communiquer les résultats, n'a de son côté pas encore confirmé la victoire de Joe Biden en Géorgie. Si cette dernière était confirmée, le candidat démocrate serait crédité de 306 grands électeurs, contre 232 pour son rival républicain.