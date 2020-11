Marine Le Pen ne reconnaît "absolument pas" l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche

"Je fais partie de ceux qui ne félicitent pas le futur président des Etats-Unis, parce que je ne considère pas que le match est joué tant qu'on n'a pas terminé les prolongations." La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a affirmé mercredi 11 novembre, en marge de la cérémonie du 11-Novembre à Hénin-Beaumont, qu'elle ne reconnaissait "absolument pas" la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine.

La députée du Pas-de-Calais estime que "lorsqu'il existe des recours, il faut que la justice puisse trancher avant de décider de ce qui sort des urnes". Interrogée sur les accusations de fraude lancées par Donald Trump, elle a dit "attendre de savoir ce que la justice américaine dira".

"Unanimité médiatique"

"Ce que je note, c'est qu'un certain nombre de décomptes ont été effectués et que des décomptes donnent, pour ceux qui sont terminés, des résultats qui sont différents de ceux qui avaient été annoncés", a-t-elle poursuivi. "Je suis d'ailleurs assez étonnée de voir cette unanimité médiatique et parfois même politique pour se précipiter à annoncer un résultat alors qu'on sait qu'il y a des recours qui sont actuellement en train d'être étudiés par la justice", a insisté Marine Le Pen, qui s'était empressée de féliciter le républicain pour sa victoire en 2016.