Joe Biden en France : une visite d’État hautement symbolique

Joe Biden et son épouse son en visite d’État à Paris, samedi 8 juin. Emmanuel Macron a déployé les fastes de la République pour honorer l’alliance solide entre les États-Unis et la France.

Après la Normandie, Joe Biden était à Paris, samedi 8 juin, pour sa première visite d’État française. Les deux présidents et leurs épouses se sont d’abord rendus à l’Arc de triomphe pour une cérémonie de bienvenue. Après l’hymne américain et un dépôt de gerbe, Joe Biden et Emmanuel Macron ont ravivé la flamme du soldat inconnu. Pour célébrer la relation franco-américaine revenue au beau fixe, tous les fastes de la République ont été déployés, dont un défilé aérien, et des Champs-Élysées pavoisés aux couleurs des deux pays pour l’occasion.

Les États-Unis "aux côtés de l’Ukraine"

Les deux présidents ont ensuite discuté des dossiers à l’Élysée. La priorité absolue a été donnée à l’Ukraine. Joe Biden a assuré que "les États-Unis se tiennent aux côtés de l’Ukraine", mais aussi "de la France". Un dîner d’Etat est prévu dans la soirée de samedi, après une semaine de commémorations spectaculaire, dans un contexte de campagne électorale pour les deux présidents.