Le président américain s'est exprimé, samedi, lors dune déclaration commune avec Emmanuel Macron, depuis l'Elysée.

"Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Ce n'est pas simplement l'Ukraine qui est en danger", a prévenu Joe Biden. Si le chef du Kremlin remportait la guerre en Ukraine, "toute l'Europe serait menacée", a ajouté le président américain, samedi 8 juin. Les Etats-Unis "se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine" et ne manqueront pas de la soutenir avec leurs alliés, a assuré "Nous nous tenons fermement aux côtés de nos alliés, de la France. Je le répète, nous ne nous déroberons pas", a-t-il dit lors d'une déclaration aux côtés Emmanuel Macron, depuis l'Elysée.

"Je vous remercie d'être le président de la première puissance mondiale" et "de le faire avec la clarté et la loyauté d'un partenaire qui aime et qui respecte les Européens", a déclaré le président français. Le chef de l'Etat a salué l'action de son homologue américain "qui veut justement bâtir ces accords, de l'Ukraine au Proche-Orient". La France et les Etats-Unis "sont déterminés à exercer les précessions nécessaires" sur l'Iran qui se trouve dans "une stratégie d'escalade tous azimuts", a fait savoir le locataire de l'Elysée.