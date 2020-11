États-Unis : le portrait de Jill Biden, la nouvelle Première dame

Le 20 janvier, Jill Biden enfilera, à 69 ans, la costume de Fisrt lady, une Première dame très active auprès de son époux. Un soutien de poids dans la campagne présidentielle à tel point que Joe Biden aime à se présenter comme le mari de Jill et non l’inverse. Elle multiplie les déplacements dans les États-clefs pour défendre ses idées et va même jusqu’à le protéger physiquement en s’interposant entre une protestataire et le candidat démocrate.

Jill Biden veut continuer à enseigner

Jill et Joe se rencontrent en 1975. Le nouveau président a perdu trois ans plus tôt sa première femme et un bébé dans un accident de voiture. La jeune femme accepte le mariage après quatre refus. Ils se marient en 1977. Dans ses mémoires, Joe Biden explique que c’est Jill qui lui a redonné goût à la vie. Elle enseigne toujours dans une université près de Washington, où elle veut continuer à travailler sous la présidence de son mari. Ce serait une première.

