Diplomatie : en déplacement à Rome, le président américain Joe Biden a rendez-vous avec Emmanuel Macron

Le président des États-Unis Joe Biden est en déplacement à Rome, en Italie, en marge du G20 et avant la COP26. Le dirigeant américain a été reçu par le pape François ce vendredi 29 octobre. Il a ensuite rendez-vous avec Emmanuel Macron. À Rome, le journaliste Guillaume Daret fait le point sur les enjeux de cette rencontre.

Quelques semaines après l'affaire des sous-marins, le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron se rencontrent à Rome, en Italie. Ce rendez-vous entre les deux dirigeants doit sceller la réconciliation entre les deux pays. "Cette rencontre va se faire à la Villa Bonaparte, qui est l'ambassade de France à Rome, indique le journaliste Guillaume Daret en direct de la capitale italienne. C'est une rencontre importante parce que c'est la toute première entre les deux chefs d'État depuis la crise des sous-marins."

Une confiance retrouvée entre la France et les États-Unis

"L'objectif sera d'afficher des signes de réconciliation et d'une confiance retrouvée entre la France et les États-Unis", poursuit le journaliste de France Télévisions. "Autre point important, Emmanuel Macron veut à nouveau plaider pour une défense européenne. Il veut prouver à Joe Biden que ce n'est pas incompatible avec l'OTAN et au contraire, que ça peut permettre une répartition des rôles au niveau mondial", conclut Guillaume Daret.