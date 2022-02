Crise en Ukraine : Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s’entretiennent lors d’un rendez-vous téléphonique

La diplomatie peut-elle encore éviter le pire en Ukraine ? "On le verra dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ce qui est sûr c’est qu'en ce moment même, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron s’entretiennent", rapporte le journaliste Jeff Wittenberg, en direct du palais de l'Élysée. L’entretien devait avoir débuté à 12h30 selon l’Élysée dans la continuité de leur dernier entretien qui avait eu lieu à Moscou (Russie) après 5h de tête-à-tête.



Joe Bien et Vladimir Poutine doivent s’entretenir au téléphone

La France avait espéré une désescalade mais la situation s'est dégradée depuis notamment avec la pression américaine qui juge qu’une invasion russe est de plus en plus probable. "Joe Biden et Vladimir Poutine, pour la première fois depuis longtemps, vont se parler au téléphone aujourd’hui", précise le journaliste.