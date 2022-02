Crise en Ukraine : Joe Biden et Emmanuel Macron mettent en garde Vladimir Poutine contre une invasion du pays

Deux coups de fil musclés sans conséquence directe. Le président américain Joe Biden a averti son homologue russe Vladimir Poutine des "répercussions sévères et rapides" que subirait Moscou en cas d'attaque de l'Ukraine, lors d'un appel téléphonique d'un peu plus d'une heure entre les deux dirigeants, samedi 12 février, a annoncé la Maison Blanche.

>> Suivez les dernières évolutions de la crise en Ukraine dans notre direct

L'échange était "professionnel et riche et a duré un peu plus d'une heure. Il n'y a pas eu de changement fondamental dans la dynamique qu'on observe depuis maintenant plusieurs semaines", a affirmé un responsable américain.

Une "volonté de poursuivre le dialogue"

Le président français Emmanuel Macron a lui averti Vladimir Poutine qu'un "dialogue sincère n'était pas compatible avec une escalade" militaire à la frontière ukrainienne, a annoncé l'Elysée à l'issue d'un entretien téléphonique de plus d'une heure et demie entre les deux chefs d'Etat. Le président français s'est aussi "fait le relais des inquiétudes de ses partenaires européens et de ses alliés", a-t-elle précisé.

Au cours de cette discussion, les deux hommes "ont tous deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue" sur "les voies pour avancer sur la mise en œuvre des accords de Minsk" sur le Donbass et sur "les conditions de la sécurité et de la stabilité en Europe", a néanmoins ajouté la présidence française.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a qualifié de "spéculations provocatrices" les accusations contre la Russie quant à une invasion imminente de l'Ukraine, selon un communiqué du Kremlin. Les Etats-Unis ont affirmé vendredi qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir "à tout moment".