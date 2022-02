Crise en Ukraine : la diplomatie ukrainienne appelle à "garder le calme" face à la Russie alors que les Etats-Unis s'inquiètent d'une invasion "imminente"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Pourquoi autant d'appels ? Les Etats-Unis ont averti hier qu'une invasion militaire russe de l'Ukraine était une "possibilité très réelle" ces prochains jours. La Maison Blanche a exhorté les Américains à quitter le pays "d'ici 24 à 48 heures".

: Le téléphone sonne. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé qu'il s'entretiendrait avec son homologue russe Sergeï Lavrov aujourd'hui dans une ultime tentative d'empêcher une éventuelle invasion russe de l'Ukraine. Poutine doit également avoir Biden et macron au téléphone dans la journée.

: Il est 9 heures. Nous faisons un premier point sur l'actualité :



Des milliers d'opposants au pass vaccinal venus en convois de toute la France, et qui ont campé aux portes de la capitale, reprennent la route ce matin pour entrer dans Paris et manifester malgré l'interdiction par la préfecture de police. Suivez notre direct.





Face à la menace d'une invasion russe de l'Ukraine, présentée comme imminente, les sonneries téléphoniques retentissent des deux côtés de l'Atlantique pour tenter de relancer le dialogue : Poutine doit notamment s'entretenir aujourd'hui avec Biden et Macron.



• Les artistes Orelsan et Clara Luciani ont été sacrés meilleurs artistes. Le rappeur normand a également reçu le prix de la "meilleure chanson" pour L'Odeur de l'essence, et la chanteuse provençale celui d'album de l'album de l'année pour Cœur.



Le PSG a battu Rennes (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel.