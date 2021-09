Afghanistan : les Américains ont définitivement quitté le pays

Le lundi 30 août 2021 restera comme une date marquante dans l'histoire des États-Unis : les soldats américains ont quitté l’Afghanistan après 20 ans de présence. En direct depuis les États-Unis, la journaliste Agnès Vahramian raconte le soulagement des Américains : "C'est une date qui sera historique. Officiellement, la guerre se termine et pas seulement l'occupation de l'aéroport de Kaboul. Cette date va être une forme de soulagement pour l'opinion américaine. Vous savez à quel point Joe Biden voulait rencontrer la fatigue, la lassitude de l'opinion qui ne souhaitait plus qu'une chose, c'est que les troupes américaines se retirent."

24 461 morts américains en 20 ans

"Évidemment il y avait aussi des problèmes de sécurité qui font que les Américains sont sortis quelques heures avant. Joe Biden l'avait dit : 'Plus on reste et plus on prend le risque de faire tuer nos troupes.' Je vous le rappelle, 13 soldats sont morts encore il y a quelques jours. C'est aussi le moment du bilan : 24 461 morts américains en 20 ans. Plus de 20 000 blessés. 137 millions de dollars dépensés chaque jour pendant cette guerre. Ici, aux États-Unis, l'opinion américaine retiendra peut-être Joe Biden comme l'homme qui a fait sortir les États-Unis de ce bourbier afghan", ajoute la journaliste France Télévisions.