VIDEO. Mendocino Complex Fire, Rim, Thomas… En Californie, des feux toujours plus destructeurs

Chaque année, la Californie connaît des incendies toujours plus destructeurs. Le Mendocino Complex Fire est récemment devenu le feu le plus destructeur de l'histoire de l'Etat en termes de superficie. Depuis le 27 juillet, le brasier géant a en effet détruit quelque 120 000 hectares, et il n'était encore maîtrisé qu'à 34%, mercredi 8 août. Le Mendocino Complex Fire a détruit au moins 143 structures, dont 75 résidences, et plus de 11 000 autres structures sont menacées.

Jusque-là, le record était détenu par l'incendie Thomas et ses 114 078 hectares réduits en cendres, en 2017. Les archives des pompiers, qui remontent jusqu'en 1932, montrent que les sinistres les plus importants se sont tous produits ces quinze dernières années.

Rim, Cedar ou Rush

En octobre 2003, l'incendie Cedar, qui a ravagé le comté de San Diego, a été particulièrement meurtrier, avec quinze morts, 110 578 hectares brûlés et 2 820 bâtiments détruits. En août 2012, le brasier Rush a fait partir en fumée 110 038 hectares dans le comté de Lassen et détruit un bâtiment. Il n'a fait aucun mort. L'année suivante, Rim a détruit 112 bâtiments et brûlé 104 131 hectares.

Les pompiers restent combatifs devant l'ampleur croissante des incendies. Mais ils ont conscience que l'évolution climatique ne va pas dans le bon sens, comme l'explique Daniel Berlant, le directeur général adjoint de Cal Fire, l'agence des pompiers de l'Etat de Californie, au New York Times.