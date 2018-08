EN IMAGES. La Californie dévorée par le "Mendocino Complex", le plus grand incendie de l'histoire de l'État

Deux brasiers voisins se sont rejoints, lundi 6 août, pour former cet immense feu qui a réduit en cendres plus de 114 850 hectares.

La Californie est désormais ravagée par le plus grand incendie de son histoire récente, le "Mendocino Complex", qui gagne du terrain dans le nord de l'État le plus peuplé des États-Unis. Deux brasiers voisins se sont rejoints, lundi 6 août, pour former cet immense feu qui a réduit en cendres plus de 114 850 hectares – une superficie proche de la taille de l'immense ville de Los Angeles.

Le "Mendocino Complex" n'est maîtrisé qu'à 30% environ, selon CalFire, le service californien de lutte contre les incendies. Et les quelque 14 000 pompiers mobilisés en Califonie doivent aussi faire face à plusieurs autres incendies. Ces feux sont "extrêmement rapides, extrêmement agressifs, extrêmement dangereux", selon les terme d'un responsable du département de lutte contre les incendies.