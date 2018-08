Californie : le plus grand incendie de son histoire

Des flammes hautes de plusieurs mètres. Au nord de la Californie, attisées par les vents violents, la canicule et la sécheresse, les flammes ravagent tout sur leur passage. L'incendie le plus dévastateur de l'histoire de l'État, le Mendocino Complex, a déjà détruit près de 115 000 hectares, soit plus de dix fois la superficie de Paris. Des habitations sont réduites en cendres, conduisant à des milliers d'évacuations et certains habitants pointent le manque de communication des autorités.

Une dizaine de morts

L'incendie est très difficile à combattre, malgré les renforts d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. Il n'est aujourd'hui maîtrisé qu'à 30% et il n'est pas le seul à sévir en Californie : le bilan est lourd avec une dizaine de morts depuis le début de l'été. Au total, ce sont 14 000 pompiers qui combattent les incendies. L'origine de ces feux n'a pas été clairement déterminée, mais le chef des pompiers voit dans ces incendies sans précédent une conséquence directe du réchauffement climatique.

Le JT

Les autres sujets du JT