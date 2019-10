EN IMAGES. Au cœur du "Kincade Fire", l'incendie qui ravage la Californie depuis deux semaines

Plus de 12 000 hectares de terres ont brûlé depuis le 13 octobre.

Le "Kincade Fire" continue de ravager la Californie (États-Unis). Depuis mercredi 13 octobre, plus de 12 000 hectares de terres ont brûlé et 400 bâtiments ont été détruits dans cet Etat de l'ouest du pays. Seuls 5% de l'incendie était maîtrisé, lundi 28 octobre. Environ 3 000 personnes sont mobilisées pour tenter de circonscrire le feu, attisé par des vents violents et secs.

Environ 180 000 habitants de la ville de Santa Rosa, au nord de San Francisco, ont été sommés d'évacuer. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré dimanche l’état d'urgence dans l'ensemble de l'Etat. Le fournisseur d'électricité PG&E avait annoncé la veille qu'il prévoyait de couper préventivement le courant à 940 000 foyers.

Relativement préservées lors des précédents feux de ces dernières années, plusieurs propriétés du comté de Sonoma, connu mondialement pour ses vins, ont été attaquées par les flammes.