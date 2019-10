Incendies en Californie : environ 180 000 personnes sommées d'évacuer une zone au nord de San Francisco, à cause du "Kincade Fire"

Quelque 180 000 personnes ont été sommées d'évacuer à cause de l'incendie "Kincade Fire" en Californie, a annoncé, dimanche 27 septembre, le bureau du shérif du comté de Sonoma. "C'est la plus importante évacuation, de mémoire de shérif", a-t-il ajouté. Les flammes ont déjà ravagé plus de 12 000 hectares, dans ce comté du nord de San Francisco. Selon Cal Fire, le service des pompiers de Californie, le sinistre, qui a démarré mercredi soir, n'était contenu qu'à 10% dimanche matin, soutenu par des conditions météorologiques favorables à la propagation du feu.

Approx 180,000 people under evacuation order due to #KincadeFire. This is the largest evacuation that any of us at the Sheriff’s Office can remember. Take care of each other.