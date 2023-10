Fusillades aux États-Unis : le tireur est toujours activement recherché

Durée de la vidéo : 1 min

Aux États-Unis, la traque se poursuit, après la tuerie dans le Maine qui a fait au moins 18 victimes et 13 blessés. La population est appelée à rester confinée, car l’auteur présumé, armé et dangereux, est toujours en fuite.

Toute la nuit, la maison de Robert Card, à Lewiston (États-Unis), a été fouillée. Les enquêteurs espéraient retrouver le tueur ou des informations sur sa cavale. Les fouilles n’ont pour l’instant rien donné, la chasse à l’homme continue. Cela fait maintenant plus de 24 heures que le suspect est en fuite, et que tout l’État du Maine vit dans l’angoisse. La ville de Lewiston, où a eu lieu la tuerie, est devenue ville fantôme. Les habitants sont terrés chez eux et ont reçu pour ordre de ne pas sortir.

Le pays en haleine

Robert Car, 40 ans, instructeur certifié en armes à feu et réserviste de l’armée, tient tout le pays en haleine. "Je ne voulais pas inquiéter les enfants, alors j’ai prétexté une soirée film pour rester à l’étage et fermes les stores", raconte Kyle Green, habitant de Lewiston. Selon les médias américains, le tireur aurait récemment séjourné en hôpital psychiatrique. Aux États-Unis, depuis le début de l’année, plus de 15 000 personnes ont mortes dans des violences par armes à feu.