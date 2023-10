Guerre entre le Hamas et Israël : "C’est vraiment une confrontation entre deux mondes", affirme Julien Bahloul, Franco-Israélien, ancien porte-parole de l’armée israélienne

Durée de la vidéo : 8 min

Le 12/13 info reçoit Julien Bahloul, Franco-Israélien, ancien porte-parole de l’armée israélienne, pour évoquer ce que vivent les familles des otages.

Le Franco-Israélien Julien Bahloul, actuellement de passage en France pour quelques jours, "parce que mes filles et moi-même font partie des déplacés de guerre", dit-il, a pu rencontrer des familles d’otages, il y a quelques jours à Tel-Aviv (Israël). "Leur douleur est terrible (…) Lorsqu’on regarde ça de plus près, (…), imaginez il y avait ces jeunes qui faisaient la fête dans une rave party à quelques kilomètres de la bande de Gaza, des jeunes qui étaient toute la liberté incarnée, un mode de vie très occidental, très libres (…). Et on voit de l’autre côté arriver des Islamistes les plus obscurantistes qui arrivent et qui les kidnappent. C’est vraiment une confrontation de deux mondes", déclare Julien Bahloul, ancien porte-parole de l’armée israélienne.

Des camions entiers de cadavres à identifier

Ces familles d’otages qu’il a rencontrées à Tel-Aviv, ont-elles des preuves de vie de leurs enfants ou de leurs proches ? "Une des familles nous a raconté que le Hamas a pris le téléphone portable des otages, et qu’ils ont écrit, envoyé des messages aux familles. Des messages comme 'Nous sommes en train de violer vos filles' ", rapporte le Franco-Israélien Julien Bahloul. "La seule preuve de vie actuellement qu’on a, c’est une Franco-Israélienne qui s’appelle Mia Shem, dont j’ai pu rencontrer les parents, et dont on sait qu’elle a de graves problèmes de santé. Elle a notamment des troubles alimentaires, elle est blessée. L’armée israélienne a pris beaucoup de temps avant de déclarer otages ou mortes les personnes, parce qu’il y avait des camions entiers de cadavres qu’il fallait identifier", rapporte Julien Bahlou, ancien porte-parole de l’armée israélienne.