États-Unis : un jeune homme interpellé après la fuite de documents classifiés

Une fuite de documents classés confidentiels avait mis en état d’alerte le Pentagone et les services de renseignement aux États-Unis. Vendredi 14 avril, un homme âgé de 21 ans, appartenant à la garde nationale aérienne, a été interpellé.

Son arrestation a été l’une des plus médiatisées de l’histoire, diffusée en direct, notamment via des hélicoptères. On y voit un jeune homme se plier docilement aux injonctions des forces du FBI, venu l’appréhender à son domicile. C’est la fin de l’épilogue d’une semaine de recherches pour l’identifier. À 21 ans, Jack Teixeira risque de payer cher sa faute sur les réseaux sociaux. Le jeune militaire est suspecté d’avoir fait fuiter en ligne des documents confidentiels.



La presse a révélé les fuites

Le jeune homme a été présenté, vendredi 14 avril, devant un tribunal de Boston (États-Unis) et encourt 15 ans de prison. Il travaillait dans une unité de renseignement de l’armée de l’air. Sur un site de passionnés de jeux vidéo, il aurait diffusé quantité de documents confidentiels, comme le confirme un utilisateur. Le Pentagone ne croit pas à l’erreur de jeunesse. Diffusant des thèses complotistes sur les réseaux sociaux, il est étonnant que Jack Teixeira n’ait pas été repéré plus tôt. C’est la presse qui a révélé les fuites, prenant de court les autorités.