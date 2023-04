Photo Hebdo : réacteur inachevé en Allemagne, nouvel an bouddhique, aurore graphique à San Francisco,... L'actualité en images

Photo Hebdo retrace, vendredi 14 avril, une semaine d’actualité en quelques clichés souvent insolites. Direction l’Égypte, la Thaïlande, l’Inde, ou nous découvrons encore le soleil se coucher sur San Francisco.

Planète mystérieuse ou merveille d’ici-bas ? En Chine, de fortes pluies ont façonné un étonnant tracé. Des branches du fleuve jaune, un écosystème fragile désormais protégé par une loi. De la terre, jusqu’au ciel. Sensations fortes en plein cœur d’une centrale nucléaire. Un réacteur inachevé en Allemagne a été transformé en parc d’attraction. Une drôle de fête, aussi à Bangkok, avec une bataille d’eau en pleine rue, pour célébrer le nouvel an bouddhique.

11 300 danseurs indiens synchronisés

Se jeter à l’eau, et battre un record en Inde. Voici la plus grande chorégraphie Biou au monde, avec 11 300 danseurs synchronisés pour le Guinness Book, et pour promouvoir leur tradition. San Francisco se lève deux fois par an avec ce spectacle magique. Aurore graphique, dans l’axe d'une célèbre rue, immortalisée par de courageux photographes.