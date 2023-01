Etats-Unis : toujours indécis, le Congrès est sous tension

Alors que les membres du Congrès n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le prochain président de la Chambre des représentants, les échanges se font de plus en plus animés, notamment parmi les républicains.

Une fois encore, Kevin McCarthy tente de convaincre un élu de son propre camp. Mais au cœur de l'hémicycle, le candidat de la majorité républicaine semble perdu, face à une situation qui lui échappe. Pour la deuxième journée consécutive et après six tours de scrutin, il échoue de nouveau à se faire élire président de la Chambre des représentants. Mardi 3 janvier, ils étaient une vingtaine de réfractaires à empêcher McCarthy d'accéder au perchoir. Des élus de la frange la plus radicale du parti, qui considèrent leur candidat pas assez conservateur. Alors durant l'après-midi, par petits groupes, les républicains ont enchaîné conciliabules et conversation très animées pour tenter de dénouer la crise.

Une élection cruciale

De son côté, le président Joe Biden appelle aussi les élus à la raison : "Je pense que c'est un peu gênant que cela prenne autant de temps et cette manière dont ils traitent les uns avec les autres alors que le reste du monde nous regarde". Un appel à la responsabilité partagé par d'autres élus de tout bord. Car tant que le président de la Chambre n'est pas élu, les travaux législatifs ne peuvent pas commencer, ce qui bloque les financements pour l'économie et la société américaine.