Gaza : ces jeunes déterminés à l'exil malgré les dangers

Les bombardements sur Gaza poussent de plus en plus de jeunes à quitter leur famille et à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, au péril de leur vie.

Younès, un Gazaoui de 21 ans, rêvait d'une vie meilleure en Europe. Mais le jeune homme est mort noyé, en Méditerranée, il y a quelques semaines. Sa famille pleure aujourd'hui sa disparition. "Il voulait, en tant que jeune étudiant en comptabilité et habitant de Gaza, avoir un autre avenir qu'ici. Il souhaitait se marier, avoir une maison, acheter une moto, vivre normalement", explique son frère.



"Il a fallu payer une rançon"

En octobre dernier, Younès était en Libye, et attendait l'opportunité pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Italie. Il a pris presque dix mois et beaucoup d'argent pour arriver jusqu'aux côtes libyennes. "On a dépensé 6 000 dollars pour qu'il puisse partir d'abord en Égypte. Après, on a déboursé 2 000 dollars quand il était en Libye. Mais là-bas, il a été kidnappé, il a fallu payer une rançon", confie sa mère. Avant son départ, Younès a connu la guerre et les bombardements sur Gaza. Les jeunes, qui vivent dans la précarité, ont un avenir sombre qui pousse les plus déterminés à l'exil, malgré les dangers.