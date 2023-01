Les tirailleurs sénégalais pourront percevoir leur minimum vieillesse dans leur pays d'origine

Jusqu'ici, les anciens tirailleurs devaient vivre au moins six mois de l'année en France pour ne pas perdre leur minimum vieillesse de 950 euros.

Les images d'archives des 200 000 tirailleurs africains enrôlés de force dans l'armée française sont rares. Aujourd'hui, près de 40 vétérans sont recensés. Tous ont plus de 90 ans, et ont combattu principalement en Algérie et en Indochine. Jusqu'ici, ces anciens tirailleurs étaient obligés de vivre au moins six mois de l'année en France pour percevoir leur minimum vieillesse de 950 euros.

Le jour choisi n'est pas anodin

Désormais, les tirailleurs pourront percevoir leur minimum vieillesse dans leur pays d'origine. Le jour choisi pour l'entrée en vigueur de cette mesure n'est pas anodin. Mercredi 4 janvier, est sorti en effet en salle le film "Tirailleurs" de Mathieu Vadepied, dans lequel joue Omar Sy, qui raconte l'histoire de ces vétérans.