États-Unis : quand le Texas passe du pétrole aux énergies vertes

Une révolution verte est en cours au Texas. Les énergies renouvelables sont en pleine expansion, l'éolien et le solaire y sont même plus répandus qu’en France.

Des puits de forage, des réservoirs de pétrole pleins et une conscience écologique plutôt inexistante, c’était l’image du Texas (États-Unis). Mais aujourd’hui, le deuxième état le plus peuplé d’Amérique ressemble à d’immenses champs solaires. Une révolution culturelle et économique dont ont su profiter les industriels français. Le groupe Engie vient d’inaugurer sa plus grande centrale photovoltaïque en Amérique. "Il y a de plus en plus de changements climatiques et ça, ils s’en rendent compte. Au Texas, aujourd’hui, il y a plus d’éolien et de solaire qu’en France", affirme Emmanuel Sbravati, vice-président Engie renouvelable.



Un bon sens économique

Désormais, le Texas installe chaque année huit gigawatts de centrale renouvelable supplémentaire, l’équivalent en énergie de huit réacteurs nucléaires. Ce décollage massif de l’énergie verte est dopé par une loi phare du président Biden. Le Texas "a tout simplement suivi le bon sens économique", analyse Ellen Hughes-Cromwick, économiste spécialiste des questions énergétiques.