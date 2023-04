Euthanasie : la convention citoyenne a rendu ses conclusions

Depuis des mois, des Français tirés au sort réfléchissent à la question de l’euthanasie et du suicide assisté. Voici les grandes lignes de cette réflexion qui pourrait conduire à une modification de la législation.

Pour la dernière fois, ils se sont retrouvés tous ensemble dans l’hémicycle du Conseil économique et social. Durant trois mois, ils ont confronté leur réflexion sur la fin de vie et rencontré une soixantaine d’experts. Les 184 citoyens tirés au sort ont rendu leur conclusion, dimanche 2 avril. "Après en avoir largement débattue, la majorité de la convention s’est prononcée en faveur de l’ouverture à l’aide active à mourir", déclare un homme. 76% ont voté pour, 23% contre pour le suicide assisté ou l’euthanasie.



Emmanuel Macron peut s’inspirer ou non des propositions

Ce double choix a ouvert les débats. "Je suis plus ouvert au suicide assisté parce que ça déresponsabilise les médecins et ça laisse aux patients un libre choix", pense un homme. Avec la loi actuelle, le patient peut être plongé dans une sédation profonde jusqu’au décès mais c’est le corps médical qui décide. Pour la convention, c’est le patient qui doit choisir en faisant d’abord une pré-demande auprès d’un médecin, suivi d’un délai de réflexion puis d’une demande officielle écrite ou enregistrée. Emmanuel Macron pourra s’inspirer ou non des propositions.