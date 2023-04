DIRECT. Fin de vie : la convention citoyenne s'apprête à se prononcer sur l'autorisation de l'euthanasie en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FIN_DE_VIE

: @joguy : Bonjour, je me permets d'intervenir pour vous répondre. Cette convention citoyenne a été initiée par Emmanuel Macron, cet automne, et les 184 citoyens ont été tirés au sort selon des critères visant à représenter la diversité de la population française. Ils n'ont pas reçu pour mission d'écrire la loi, seulement d'apporter une contribution citoyenne et éclairée au débat sur la fin de vie.

: Bonjour FI. Question que se posent sûrement plusieurs français. D'ou sort cette convention citoyenne ? Je ne me souviens pas avoir voté et donné quelques mandats à qui que ce soit pour me représenter. Bonne journée.

: "J'espère qu'Emmanuel Macron prendra en compte le travail des citoyens", confie sur franceinfo la présidente du comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie. "On ne s'attend pas à ce qu'il reprenne toutes les propositions mais on veut des réponses", fait savoir Claire Thoury.