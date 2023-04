États-Unis : le pays de nouveau frappé des tornades dévastatrices

Les États-Unis sont à nouveau endeuillés après le passage de tornades, assorties de violentes tempêtes. Le bilan provisoire s'est alourdi à 24 victimes dans le sud et le centre-est du pays.

La ville de Little Rock, dans l’État de l'Arkansas (États-Unis), est dévastée. Sur des kilomètres, les maisons sont pulvérisées. La tornade ne semble avoir épargné aucun édifice. Au sol, on mesure la puissance des vents. Les voitures, retournées tels des jouets, sont devenues un amas de ferraille entremêlée. L’état d’urgence est déclaré. "Nous avons activé la garde nationale de l’Arkansas et une centaine d’hommes sont sur le terrain pour apporter leur aide (...)", détaille Sarah Huckabee Sanders, gouverneure de l'Arkansas.



Au moins 22 personnes sont mortes

Les services météo américains ont indiqué qu’au moins 31 tornades avaient circulé dans neuf états depuis vendredi 31 mars. Dans le Tennessee, des images aériennes témoignent aussi de la violence du phénomène. Partout, il y a des amas de débris, des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Au moins 22 personnes sont mortes dans le pays après le passage de tornades ces derniers jours.