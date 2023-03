Etats-Unis : au moins 23 personnes tuées par une tornade et des orages dans le Mississippi

Selon plusieurs médias américains, des dizaines de personnes ont également été blessées après que de puissantes tempêtes et au moins une tornade ont frappé l'Etat du sud des Etats-Unis.

Au moins 23 personnes ont été tuées, et des dizaines d'autres ont été blessées après que de puissantes tempêtes et au moins une tornade ont frappé le Mississippi, vendredi 24 mars dans la soirée, rapportent plusieurs médias américains, dont CNN (article en anglais). Quatre personnes sont également portées disparues.

Les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts, en arrachant les toits des maisons, rasant presque certains quartiers et coupant l'électricité pour des milliers de personnes, ont précisé les autorités samedi matin. "Nous avons de nombreuses équipes de recherche et de sauvetage locales et nationales qui continuent à travailler ce matin. Un certain nombre de ressources sont sur le terrain pour aider ceux qui ont été touchés", a déclaré l'agence de gestion des urgences du Mississippi, citée par CNN.

Le gouverneur de l'Etat a par ailleurs réagi sur Twitter : "la perte sera ressentie à jamais dans ces villes. Veuillez prier pour que la main de Dieu soit sur tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille et des amis", a-t-il notamment affirmé. Des rafales de vent atteignant 80 mph (128,75 km/h) et des grêlons de la taille d'une balle de golf se sont abattus sur l'État, selon The Washington Post(en anglais).