Etats-Unis : au moins quatre morts après une tornade en Arkansas et des orages dans l'Illinois

L'Arkansas et l'Illinois en proie à de violents événements climatiques. Au moins trois personnes ont été tuées, vendredi 31 mars, par une puissante tornade qui a balayé l'Etat de l'Arkansas dans le sud des Etats-Unis. Plus au nord, dans l'Illinois, l'effondrement partiel d'un théâtre sous le coup de violents orages a fait au moins un mort et 28 blessés, selon les autorités.

Dans l'Arkansas, deux personnes sont mortes dans la petite ville de Wynne, a annoncé la gouverneure Sarah Huckabee Sanders, qui a déclenché l'état d'urgence et déployé une centaine de gardes nationaux. "Le centre de l'Arkansas a subi des dégâts importants", a-t-elle expliqué. Le comté de Pulaski, où se trouve la capitale de l'Arkansas, Little Rock, a confirmé un troisième décès. "Une trentaine de personnes ont été transportées dans les hôpitaux" de la ville, a déclaré à la presse Frank Scott, maire de Little Rock.

Arbres déracinés, maisons éventrées

Dans l'Arkansas, la tornade a laissé dans son sillage un spectacle de désolation avec des voitures retournées, d'immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques cassés en deux ou encore des maisons éventrées. Le service météorologique national (NWS) a émis des alertes aux tornades pour certaines régions des Etats voisins comme le Tennessee, l'Illinois et l'Iowa.

Une voiture retournée après le passage d'une tornade à Little Rock, capitale de l'Arkansas, aux Etats-Unis, le 31 mars 2023. (BENJAMIN KRAIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Dans l'Illinois, une partie du toit et de la façade de l'Apollo Theatre de la petite ville de Belvidere, à l'ouest de Chicago, s'est effondrée lors du passage d'un violent orage. Un concert d'un groupe de heavy metal était en cours, selon des médias locaux. Shawn Schadle, chef des pompiers de Belvidere, a fait état d'un mort et de 28 blessés, dont cinq hospitalisés pour des blessures graves.